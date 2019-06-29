اعتقال 3 اشخاص بتهم مختلفة في بغداد

2019/06/29 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفرت تحركات امنية اطلقتها قيادة عمليات بغداد، متمثلة بقوة من لواء المشاة 44، عن اعتقال ثلاث مطلوبين.

وقال بيان للقيادة ان قوة المشاة وبالتعاون مع مفرزة من جهاز الامن الوطني، تمكنت من اعتقال متهم بالارهاب في منطقة الاعظمية، ومتهم بقضية قتل واخر بالنصب والاحتيال في منطقة النهروان”.

وتابعت “سلم المتهمون الى الجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم بحقهم، وبحسب التعليمات القانونية النافذة”.

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