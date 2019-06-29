فريق دحق دنحكي يعزّز دور الناجيات الإيزيديات في المجتمع العراقي

2019/06/29 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة وفعاليات فريق دحّق دنحكي الذي يتكوّن من الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين والذي يتضمّن عدّة فقرات في تعزيز المصالحة الوطنية ودور المرأة في المجتمع والترويج لمفاهيم السلام والتماسك المجتمعي ، أقام فريق دحّق دنحكي عصر هذا اليوم المصادف 28 حزيران 2019 مبادرة مجتمعية للناجيات الإيزيديات لتعزيز دورهن في المجتمع …

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