بالصور داعش الارهابي يشن هجومين شمال بغداد الان

2019/06/29 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في محافظة صلاح الدين بمقتل منتسب وإصابة 3 آخرين بحالةٍ خطره من الفوج الأول اللواء السادس الفرقة السادسة النخبة بهجوم مسلح لداعش الإرهابي في منطقة الفرحاتية غرب قضاء بلد جنوب المحافظة

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