2019/06/29 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (29 حزيران 2019)، الى العراق بعد زيارة الى لندن استغرقت عدة ايام.وذكر المكتب الاعلامي للرئيس صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، التقى خلال زيارته المملكة المتحدة، ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية بحضور السيدة الاولى، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس مجلس اللوردات اللورد بيتر نورمان فاولر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين". واضاف البيان، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وبدأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء 25 حزيران 2019، زيارة استغرقت 4 أيام إلى بريطانيا، على رأس وفد رفيع، يضم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الصحة علاء الدين العلوان.

بغداد اليوم - متابعة

افادت صحيفة امريكية، في تقرير نشرته، الجمعة (28 حزيران 2019)، بأن الهجمات التي تعرض لها انبوب نفط بالسعودية في ايار الماضي مصدرها العراق وليس اليمن.

وقالت "وول ستريت جورنال"، في موقعها الإلكتروني، إن مسؤولين أمريكيي

بغداد اليوم _ متابعة

وجهت كتلة صادقون النيابية، الجمعة (28 حزيران 2019)، سؤالاً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن ملف الدرجات الخاصة.

وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان، في تغريدة على حسابه في "تويتر" تحت عنوان "الدرجات الخاصة بين ا

بغداد اليوم - بغداد

عدّ النائب عن تحالف القوى العراقية، ميزر حمادي السلطان، اليوم الجمعة، "الاعتداء" على سفارة البحرين خلال التظاهرة المنددة بـ "صفقة القرن" ببغداد، يوم أمس، "اعمالا تخريبية" غايتها "الإ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الجمهورية يعود للبلاد بعد زيارة الى لندن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الجمهورية يعود للبلاد بعد زيارة الى لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).