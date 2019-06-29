أوروبا تجدّد التمسك بالإتفاق النووي.. تكثيف الجهود لتطبيع التجارة مع إيران

2019/06/29 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صدر بيان عن دول الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع فيينا، جاء فيه أنّ الإتفاق النووي الإيراني الذي تمّ التوقيع عليه في العام 2015 لا

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