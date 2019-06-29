فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال إلى 80

2019/06/29 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ارتفع عدد المصابين جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيليّ على المتظاهرين فلسطينيين في العيسويّة بالقدس المحتلة، الجمعة، إلى 80 إصابة، وسط محاولات من الاحتلال

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