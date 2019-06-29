2019/06/29 | 01:44

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سيناتور امريكي يدعو ترامب الى محاسبة قتلة خاشقجي !

السبت

29

حزيران

2019 :

01:35 am

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السيناتور منينديز: على الرئيس ترمب إبلاغ بن سلمان أن الولايات

المتحدة ستحاسب قتلة الخاشقجيمنينديز: على ترمب أن يدعو بن سلمان للكف عن إلقاء القنابل على

اليمنيين والإفراج عن المعارضين والحقوقيينالسيناتور البارز بوب منينديز يدعو ترمب إلى تحدي ولي العهد السعودي

خلال لقائه به في قمة العشرين

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