الأرجنتين تضرب موعدا ناريا مع البرازيل في كوبا أميركا

2019/06/29 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ضربت الأرجنتين موعدا ناريا مع غريمتها البرازيل في الدور نصف النهائي لبطولة أميركا الجنوبية "كوبا أميركا 2019" في كرة القدم بفوزها على فنزويلا

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