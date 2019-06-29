لهيب الحر يضرب أوروبا.. قتيل وحرائق في إسبانيا وتوقف المدارس بفرنسا

2019/06/29 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وفاة شاب جراء ضربة شمس في إسبانيا وحرائق مستعرة في كاتالونيا، والحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية في فرنسا: موجة القيظ الاستثنائية التي

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