حاتم الجوهرى - مرجعية مفهوم السلب الوجودي لصفقة القرن

2019/06/29 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى في دراساتي العلمية لجذور الصهيونية التاريخية في الحاضنة الأوربية كشفت عن وجود تيارين رئيسيين أغفلتهما الدراسات العربية عدا بعض الشذرات المتناثرة، وهما تيار: "الصهيونية الماركسية" الذي قام على أكتاف اليسار اليهودي الروسي ودوره الأساسي في بناء الصهيونية وتنظيم أحزابها وجماهيرها وهياكلها السياسية على أرض فلسطين المحتلة، وكذلك تيار: "الصهيونية الوجودية" الذي دشن له الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر وأسس ......

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