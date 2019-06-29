2019/06/29 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور حوار عن اللحم (الحلال ) و اللحم ( الحرام ) فى الغرب قال : ذهبت الى متجر فوجدت مكتوبا على قطعة لحم كلمة ( حلال ) باللغة العربية .وبسعر عال .ونفس القطعة بدون لافتة (حلال ) وأقل سعرا .قلت : ما الذى يجعلك متأكدا أنه نفس النوعية من اللحم ؟قال : أنا خبير فى نوعيات اللحوم ، وتأكدت انها نفس النوعية والقطعة .الاختلاف فى السعر فقط .قلت : وماذا عن لحوم الطيور ؟قال : نفس الحال .الم......

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