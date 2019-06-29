2019/06/29 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي السيرة الاجتماعية والعلمية للدكتور علي الوردي(لن تتبدد عبر العصور اثار يومي الفاني) غوتةهو علي بن حسين بن محسن بن هاشم بن جواد الحسيني ال ابو الورد (ال الورد)(الورد)(الوردي) من عائلة علوية يرجع نسبها الى الامام علي بن ابي طالب .وكان جده الاكبر السيد جواد الحسيني صاحب تجارة بالؤلؤه , ولاشتهاره بالثروة والنفوذ قالت احدى الشاعرات في رثاء احدى حفيداته :علوية ونجيبة ومن نسل زهاد جدها......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سلمان رشيد محمد الهلالي - السيرة الاجتماعية والعلمية للدكتور علي الوردي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سلمان رشيد محمد الهلالي - السيرة الاجتماعية والعلمية للدكتور علي الوردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).