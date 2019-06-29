هل تُخمد حفلات السعودية تصاعد وتيرة الأحداث بين أنغام وأصالة؟

2019/06/29 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أنّ عام 2019 شهد على الصعيد الفني حالةً من الجدل الفني بين الفنانتين أصالة نصري و أنغام، بخاصة في ظل الخلاف الذي اشتعل بين الصديقتين، بسبب زواج أنغام مؤخرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وبينما تعيش أنغام حالة من الاستقرار، معتبرةً أنه الحدث الأجمل، تعاني أصالة امتعاضًا حيال هذا الزواج، الذي أثار الكثير من التوتر في علاقتها بأنغام؛ فالموزع أحمد إبراهيم زوج ابنة شقيقة زوج أصالة، وعلى إثر ذلك لا تزال الفنانتان تتبادلان الهجوم الحاد عبر التصريحات في ما بينهما، ورغم هذا التوتر والخلاف، فإنّ هناك ترابطًا فنيًّا قد جمع النجمتين؛ وذلك في الحفلات الغنائية بالسعودية.

أصالة نصري في صدارة النجمات العربيات:

أصالة نصري

شهد شهر يونيو العام الماضي 2018 أول حضور لأصالة وأنغام، عبر حفلات العيد بالرياض، وبعد الحضور الجماهيري الكبير في أولى حفلاتها بالسعودية، كررت أصالة التجربة في فبراير الماضي بحفل غنائي بالرياض، وفي الأجواء الشتوية بالسعودية خاضت أصالة التجربة الثالثة عبر بوابة الساحل الغربي في جدة، بحفل غنائي جمعها مع عبادي الجوهر، حيث تشاركا أداء أغنية “قد الحروف” في واحدة من المفاجآت الغنائية.

أما الحضور الرابع لأصالة في السعودية، فكان ضمن حفلات “موسم الشرقية” في مارس بمشاركة الفنان مطرف المطرف، ولم تكتفِ أصالة بأربع حفلات، بل واصلت المشوار في خامس حفلاتها بالسعودية، عندما تغنّت بالرياض في إبريل الماضي، في “جلسات السعودية”، وتألقت مجددًا بمشاركة الفنان عبادي الجوهر، أما سادس حفلاتها فكانت بتجدد لقائها مع جمهور المنطقة الشرقية عبر حفلات العيد في يونيو الجاري، بمشاركة الفنان حسين الجسمي.

وتعود أصالة لحفلات السعودية مشاركةً في حفلات صيف الباحة، لتُشكّل توأمة ثنائية مع عبادي الجوهر في يوليو المقبل، ويبقى العامل المشترك في حفلات أصالة غناءَها بطريقة الدويتو مع الفنانين الذين يشاركونها الحفلات، لتؤكد حضورها في سابع حفلاتها كأكثر فنانة عربية تغني بالسعودية.

أنغام في الوصافة والخامسة في عين الحسود:

أنغام

في حين حظيت الفنانة أنغام بفرصة أن تكون أكثر ثاني فنانة عربية تغني بالسعودية في خمس حفلات، وتحديدًا في حفلة نسائية ضمن حفلات عيد الفطر في 16 يونيو 2018، وكررت التجربة في 23 سبتمبر 2018 ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ88، إذ أطربت جمهور جدة وشاركته فرحته، وفي 23 إبريل 2019، العام الحافل بالنشاطات الفنية لها، تغنَّت الفنانة المتألقة أنغام عبر “جلسات السعودية” في الرياض، مقدمةً حفلة ممتعة للمرة الأولى على شكل جلسات غنائية، وفي 5 يونيو الجاري أحيت حفلها الرابع في السعودية، وتحديدًا ضمن حفلات عيد الفطر السعيد، حيث شاركت جمهورها السعودي الفرحة بهذه المناسبة، وجعلت من عيده عيدَيْن.

أما خامس حفلاتها الغنائية فكانت عبر مظلة “موسم جدة”، والتي وصفتها أنغام بـ”خمسة في عين الحسود”، لتكون حفلتها السادسة في حفلات صيف الباحة يوليو المقبل، بمشاركة فنان العرب محمد عبده.

الأغنية الخليجية القاسم المشترك بينها:

أنغام وأصالة

كثيرة هي الحفلات الغنائية التي جمعت الفنانتين، وهما من أكثر الفنانات أداءً للأغنية الخليجية بالساحة الفنية، وتُعتبر أنغام صاحبة السبق في الغناء بهذه اللهجة منذ نهاية الثمانينيات الميلادية، وتبعتها أصالة في التسعينيات لتواصلا مسيرة تقديم الأغنية الخليجية بالساحة الفنية من أعمال منفردة إلى الألبومات الغنائية، وتكون الثمرة مزجهما الأغاني العربية والخليجية في أعمالهما.

هل تكون حفلات السعودية باب صلح بين أصالة وأنغام؟

رغم حالة الشد والجذب بين أصالة وأنغام مؤخرًا، فإنّ النجمتين تشاركتا في مناسبتين هذا العام، وهما جلسات السعودية بالرياض في إبريل الماضي على هيئة “جلسات غنائية”، ورغم أنّ مفهوم الجلسات قد عُرف عنه “الاستوديو الداخلي”، فإنها المرة الأولى التي تُحيي فيها الفنانتان جلسات أمام الجماهير، ولم يكن هناك لقاء مباشر بينهما في هذه المناسبة، حيث كان الفارق بينهما ليلة واحدة كما هو الحال في حفلات العيد في يونيو الجاري، حيث تشاركتا المناسبة نفسها، غير أنّ حفلة أصالة كانت بالشرقية، بينما كانت حفلة أنغام بالعاصمة.

يوليو المقبل موعد أولى حفلاتهما في “الباحة”، حيث تشارك أنغام فنان العرب محمد عبده، وفي اليوم التالي تشارك أصالة نصري، عبادي الجوهر، ضمن حفلات صيف الباحة، ومع كثرة حفلاتهما بالسعودية وتلازمهما الفني، يطرح تساؤلٌ نفسه..



هل تُخمِد حفلات السعودية تصاعد وتيرة الأحداث بين أنغام وأصالة؟

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