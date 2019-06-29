بالصور.. استشهاد منتسب وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح في صلاح الدين

2019/06/29 | 03:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإستشهاد منتسب وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح لداعش جنوب صلاح الدين.وقال المصدر لـ”كلكامش بس”، إن “منتسباً في الشرطة الاتحادية قد استشهد واصيب 3 آخرين بخجوم مسلح لداعش في منطقة الفرحاتية غرب قضاء بلد جنوب صلاح الدين”.وبين أن “المنتسبين تابعين للفوج الاول اللواء السادس الفرقة السادسة”.

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