رئيس الجمهورية يعود للبلاد بعد زيارة الى لندن

2019/06/29 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عاد رئيس الجمهورية برهم صالح ، فجر اليوم السبت، للبلاد بعد زيارة الى لندن استغرقت عدة ايام، بحسب ما ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية.والتقى صالح خلال زيارته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية بحضور السيدة الاولى، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس مجلس اللوردات اللورد بيتر نورمان فاولر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

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