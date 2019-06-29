2019/06/29 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، أن يوم غد السبت سيكون دواما رسميا في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (28 حزيران 2019)، إنه “بناء على توجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري، تنسب أن يكون يوم غد السبت الموافق 29 حزيران 2019، دواما رسميا في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات لإستلام المعاملات وتسليم الجوازات المنجزة للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية ​تصدر توجيها لدوائر الجوازات في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية ​تصدر توجيها لدوائر الجوازات في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).