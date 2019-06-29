فوائد البردقوش في علاج الروماتزم

2019/06/29 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوائد البردقوش لـ آلام الروماتيزم

فوائد البردقوش في علاج الصداع النصفي

البردقوش هو نبتة عطرية طبية منعشة شكلها مضغوط بطول 60 سم، وتقدم العديد من الفوائد والفضائل إلى صحتنا.

وينتمي البردقوش إلى العائلة الشفوية، وموطنه الأصلي أوروبا الجنوبية والشرق الأوسط، ويُزرع في مناطق خطوط العرض بشكل سنوي.

تعرّفي في الآتي إلى فوائد البردقوش الصحية:

– البردقوش مطهّر رائع داخلي وخارجي.

– مضادّ ممتاز جدًّا للتشنجات: يستخدم البردقوش في حالات سوء الهضم التي أصلها عصبي، وفي حالات المغص وانتفاخات البطن.

– هل تعانين الصداع النصفي، أو حركات لا إرادية في الوجه؟ البردقوش مفيد جدًّا في هذه الحالات.

– يعمل البردقوش على النظام العصبي الودي، ويُنصح به ضد الأرق والقلق.

– آلام الروماتيزم، وانفتال العنق، وعرق النسا، جميع هذه الآلام تقل بشكل كبير مع البردقوش.

– البردقوش مقوّ، ويساعد على إفراز العرق، ومدرّ للبول.

البردقوش لـ علاج الصداع النصفي

فوائد البردقوش في الاستخدام الداخلي

منقوع البردقوش: خذي 40 غرامًا من أوراق البردقوش الطازجة، لكل ليتر من الماء (أقل بعشرة أضعاف إذا كانت الأوراق مجففة).



اتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق، واشربي من 3 إلى 4 أكواب في اليوم بين الوجبات، وكوب إضافي عند النوم في حالة الأرق، إنه متعة حقيقية.

ومنقوع البردقوش مثالي ضد مشاكل المعدة.

فوائد البردقوش في الاستخدام الخارجي

زيت البردقوش العطري الأساسي: يمكنكِ تحضير هذا الزيت باستعمال 250 غرامًا من النبتة مقطعة في ليتر زيت الزيتون.



ثم ضعي المكونات معًا في وعاء في حمّام من الماء المغلي لمدة ساعة.



وبعد مرور الوقت خذي الزيت وافركي مكان الألم.



كما أنّ هذا الزيت رائع ضد نزلات البرد.

البردقوش في علاج نزلة البرد

سميّة البردقوش

يجب ألا يؤكل الزيت العطري الأساسي المقطر من نبتة البردقوش.

أصناف وأنواع البردقوش

يُزرع فقط الشكل الأصلي للنبتة، وانتبهي لكي لا تخلطي بين البردقوش والأوريغانو، فهذه الأخيرة رائحتها العطرية أقل نفاذًا.

نصيحة حول البردقوش

تتعايش نبتة البردقوش بشكل جيد مع الورود، حتى أنها تحميها ضد العديد من الطفيليات، حيث تعمل وكأنها مبيد حشري وتطرد الطفيليات.

البردقوش في الطهو

أوراق البردقوش العطرية تعطي مذاقها إلى الأطباق المدخنة في الغالب، ولكن أيضًا إلى الشوربات والصلصات والبيتزا.



وإذا كنتِ تحبين الأسماك، يمكنكِ تتبيل سمك أبو سيف بالبردقوش.

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