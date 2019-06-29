2019/06/29 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس الشيوخ في الموافقة على قرار إيران ، في أطول تصويت في تاريخ المجلس يقول السناتور الديموقراطي توم أودال من نيو مكسيكو ، مؤلف هذا الإجراء ، إنه ليس وحيدا في إثارة القلق بشأن “دبلوماسية كرة الطاولة” التي وضعها ترامب و “يذهب بموقفه وحده”.وقال في قاعة مجلس الشيوخ يوم الخميس “هذه الدبلوماسية الطائشة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن ننسى وهم لاينسون!مجلس الشيوخ يخفق في اطول جلسة من الحرب على ايران خشية تكرار تجربة العراق ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحن ننسى وهم لاينسون!مجلس الشيوخ يخفق في اطول جلسة من الحرب على ايران خشية تكرار تجربة العراق ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).