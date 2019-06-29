ننسى وهم لاينسون! ماذا قال المارينز قاتل ابناء الفلوجة بعد تكريم ترامب له؟ ترجمة خولة الموسوي

2019/06/29 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرقيب السابق في أركان الجيش الأمريكي ديفيد بيلافيا الذي كرمه ترامب لقتله ابناء الفلوجة قبل 15 عاما بوسام الشرف إن التجربة “لا تصدق” وشكر الرئيس على السماح له بإشراك فريقه الذي شاركه بقتل العراقيين في الحفل وقالت فوكس نيوز هو أول محارب قديم في حرب العراق يحظى بالشرف المرموق بعد أن أنقذ فصيلته خلال...

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