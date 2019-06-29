قمة العشرين: دعوات إلى الانسجام وسط تفاقم الخلافات

2019/06/29 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قمة العشرين: دعوات إلى الانسجام وسط تفاقم الخلافاتأوساكا (اليابان)- بدأت امس الجمعة أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا بدعوة إلى “الانسجام” أطلقتها اليابان تعكس العصر الجديد الذي دخلته البلاد، وبمهادنة لافتة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط مراوحة الخلافات العميقة بين قادة العالم.وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “آمل أن نتوصل معا إلى انسجام جيد في أوساكا”، في إشارة إلى عصر “الانسجام الجميل”، شعار الإمبراطور الجديد أكيهيتو.ووقف آبي محاطا من جهة بالرئيس الصيني شي جينبينغ ومن الجهة الأخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب طرفي الحرب التجارية المستعرة حاليا، و دعا إلى “إيجاد قواسم مشتركة بدلا من التركيز على المواجهات”.وربما يكون ترامب قد تلقّف الرسالة، فقد أطلق تصريحات تصالحية وأظهر ودية كبيرة بعد سلسلة من الهجمات شنها مؤخرا.وأشاد ترامب على سبيل المثال بـ”المصانع الرائعة” التي بناها صانعو السيارات اليابانيون في الولايات المتحدة، بعد أن كان قد انتقد علنا اعتماد اليابان عسكريا على الولايات المتحدة.وأعرب عن رغبته في التوصل إلى “تفاهم” مع الهند التي ينتقد سياستها التجارية، فيما اعتبر أن “لا داعي إلى العجلة” فيما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.وقبل التقاط الصورة التذكارية التقليدية أجرى ترامب حوارا وديا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الساعي إلى تهدئة الأجواء بين واشنطن وطهران، قبل أن يعقد معه لقاء ثنائيا على هامش القمة أشاد خلاله الرئيس الأميركي بعلاقاته مع نظيره الروسي واصفا إياها بأنها “جيدة جدا”.وقال ترامب بسخرية ملتفتا إلى الرئيس الروسي “لا تتدخل في الانتخابات رجاء”، فيما ترد مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال تدخل روسيا في حملة انتخابات 2020.وتبادل ترامب أطراف الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المؤيد لاستراتيجية تشديد الضغوط الأميركية على طهران، فيما أظهر تقاربه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو بصورة بدا فيها مبتسما ورافعا إبهامه سارع الأخير لنشرها على تويتر.مواصلة اتفاق أوبك +وعقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اجتماعا مع نظيره السعودي خالد الفالح، في مدينة أوساكا على هامش القمة.وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان، إن الاجتماع بحث آفاق التعاون بشأن اتفاق “أوبك دون المزيد من التفاصيل.ويواصل تحالف “أوبك المؤلف من أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو الحالي.ومن المقرر عقد اجتماع “أوبك+” على مستوى الوزراء في فيينا، مطلع يوليو المقبل، لتقرير مصير الاتفاق.وفي وقت سابق قال الفالح، إنه يتوقع في الاجتماع المرتقب أن تتطابق مواقف روسيا والسعودية بشأن مواصلة تنفيذ اتفاق “أوبك ”.وأشار الفالح إلى أن معظم دول التحالف تميل إلى تمديد الاتفاق الحالي، فيما لم يتضح بعد موقف روسيا، أكبر منتج للنفط في “أوبك ”.وقال بوتين، إن الاتفاق على استقرار الإنتاج النفطي مع السعودية وأوبك، “كان له تأثير إيجابي بشكل عام على استقرار السوق وتوقعه”.وكشف بوتين أنه عقد اجتماعًا حول هذه القضية مع قادة أكبر شركات النفط وأعضاء الحكومة.وأوضح أن القفزات الحادة وهبوط الأسعار لن يسهما في استقرار السوق ولن يشجعا الاستثمار.وفي وقت سابق قال نوفاك إن الحكومة وشركات النفط في بلاده لديهما موقف مشترك إزاء مستقبل اتفاق “أوبك”.وسئلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن وضعها الصحي بعد أن أصيبت للمرة الثانية في غضون بضعة أيام بنوبة ارتجاف، لكنها رفضت الإجابة. وتجسّد ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد انتهاء ولايتها، رمزا لإرادة التعاون التي دفعت إلى عقد أول قمة لمجموعة العشرين على مستوى قادة الدول في عام 2008، في خضم الأزمة المالية العالمية، إلا أن صعود الحركات الشعبوية أثر سلبا على تطلّعات القمة إلى حوكمة عالمية وبخاصة في ملفي التجارة والمناخ.وبعيدا عن أي شكل من أشكال التعددية يلتقي ترامب وشي السبت لبحث مصير الاقتصاد العالمي.وتهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية على كافة السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة وهو ما سيشكل نقطة لا عودة في نزاع تجاري وتكنولوجي بين العملاقين.وأعلن المسؤول في وزارة الخارجية الصينية أن “الأحادية والحمائية والمضايقات تتزايد، ما يشكل تهديدا خطيرا”، وعلى الرغم من ذلك يأمل محللون كثيرون في التوصل إلى هدنة في أوساكا.

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