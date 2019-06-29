2019/06/29 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار الصلاة: كلمة صلاة من أصل سرياني من الجذر (ص ل ا) ومعناها ركع وانحنى عند الدعاء والاستغفار.وقد عرف العرب قبل الإسلام الصلاة وكانوا يصلون بالكعبة.القرآن نفسه يقول (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مُكاءً وتصديةً فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) (الأنفال 35).والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق.فعرب ما قبل الإسلام كانوا يصلون عند الكعبة ويصفرون ويصفقون، تماماً كما يفعل الأمريكان السود اليوم في......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث - 8) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث - 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).