سعد الله مزرعاني - فرج الله الحلو في ذكرى اغتياله الستين 1

2019/06/29 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني قبل ستين سنة، وتحديداً في 26/6/1959، اعتُقل وقُتل (اغتيل) أحد أكبر قادة الحزب الشيوعي اللبناني السوري (بل ربما أكبرهم على الإطلاق)، الشهيد الكبير فرج الله الحلو (ولم يكن قد تخطّى الثانية والخمسين من عمره).ليست أهمية هذا المناضل المرموق فقط، في أنه صمد وثابر وواصل مهماته حيث تراجع معظم القادة الآخرين الذين غادروا، بقرار أو بغير قرار، خشية حملة المخابرات السورية في مرحلة الوحدة الاندماجية بين م......

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