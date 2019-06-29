قوى الحرية والتغيير بالسودان تحذر من قمع مظاهرات الأحد

2019/06/29 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت قوى الحرية والتغيير بالسودان المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي عنف قد يتخلل مظاهرات الأحد، وأعلن المجلس العسكري أنه سينشر قواته لتأمين

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