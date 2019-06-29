تحسنت أمام الدولار.. هل تصمد الليرة التركية أمام التأثيرات الخارجية؟

2019/06/29 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الليرة التركية إلى أعلى مستوى لها أمام الدولار الأميركي منذ أكثر من شهر، مدعومة بمؤشرات سياسية مهمة؛ أبرزها التزام أنقرة بوقف

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