جدعون ليفي - على قدم واحدة

2019/06/29 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي (هآرتس)علاء الدالي كان بطل غزة في ركوب الدراجات.لقد فاز مرتين متتاليتين في سباق طوكيو.هذا السباق يتم اجراءه في غزة.لا يوجد راكب من غزة نجح في الوصول الى سباق طوكيو في طوكيو.في منزله في رفح الذي جدرانه غير مقصورة، يعرض بطل الدراجات الميداليات والكؤوس التي حصل عليها.وهي تقف بشكل خجل في زاوية غرفته.الدالي لم ينجح في أي يوم في الخروج من قفص غزة ولم يشارك في أي مسابقة باستثناء مسابقة......

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