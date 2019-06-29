داعش يباغت الشرطة الاتحادية في صلاح الدين

2019/06/29 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل واصابة عدد من افراد الشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين، اثر هجوم لتنظيم داعش.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما على افراد من الشرطة الاتحادية تابعين للفوج الأول اللواء السادس الفرقة السادسة النخبة، في منطقة الفرحاتية غرب قضاء بلد جنوب صلاح الدين".

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن مقتل منتسب بالشرطة الاتحادية واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطرة.

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