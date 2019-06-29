نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

2019/06/29 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد باحثون فيدراليون إن عشرات الدلافين نفقت على طول الساحل الجنوبي الغربي لولاية فلوريدا الأميركية بسبب المد الأحمر العام الماضي.وجاء في التقرير الصادر هذا الشهر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن 174 دولفينا علقوا على نحو مميت بين يوليو/تموز العام الماضي وأوائل هذا الشهر.كما نفقت أسماك وسلاحف بحرية بسبب المد الأحمر، […]

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