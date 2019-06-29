2019/06/29 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل بزج باصات حديثة نوع King Long ،اليوم الجمعة ، للعمل داخل مدينة الكاظمية المقدسة ،وذلك ياتي ضمن الجهود الخاصة للارتقاء بواقع النقل الداخلي واوضحت الشركة : ان عمل حافلات الشركة الحديثة نوع King Long يكون عبر محور الأعظمية باب الدروازة جسر الائمة وانها تلائم شرائح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تزج باصات حديثة للعمل داخل مدينة الكاظمية المقدسة عبر جسر الائمة النعيم نيوز.

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