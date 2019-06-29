وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى بغداد

2019/06/29 | 08:38

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بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد مجلس الامن الدولي الى بغداد في زيارة رسمية بدعوة من الجانب العراقي.

وقال مراسل بغداد ا...





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