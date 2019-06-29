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وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى بغداد


وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى بغداد
2019/06/29 | 08:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد مجلس الامن الدولي الى بغداد في زيارة رسمية بدعوة من الجانب العراقي.

وقال مراسل بغداد ا...

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