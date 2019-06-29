2019/06/29 | 08:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مراسل بغداد ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
وصل وفد مجلس الامن الدولي الى بغداد في زيارة رسمية بدعوة من الجانب العراقي.
وقال مراسل بغداد ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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