الصحة النيابية تطالب بإقالة وزير الكهرباء

2019/06/29 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء لإخفاقه في إدارة ملف الكهرباء.

وقال في بيان ورد لشفق نيوز ان "المحافظات الغربية ومحافظات الوسط ومن ضمنها صلاح الدين بلا كهرباء منذ ثلاثة أيام، ودرجة الحرارة تعدت خمسين درجة مئوية، فهل يتحمل الوزير وعائلته البقاء في مثل هكذا جو خانق بلا كهرباء؟ وأين ذهبت تصريحاته ومؤتمراته الصحفية ووعوده التي صرح بها قبل حلول موسم الصيف؟"

وأضاف الجبوري ان "بقاء محافظات الوسط والغربية ثلاثة أيام في ظلام دامس، فهو ان دل على شيء يدل على أن الوزير لؤي الخطيب فشل فشلاً ذريعاً في إدارة أهم ملف خدمي وهو ملف الكهرباء ولم يلتزم بتنفيذ وعوده بزيادة ساعات التزويد بالكهرباء، فقد حصل العكس وانقطع التيار الكهربائي تماماً في عدة محافظات".

وتابع "نأمل أن يباشر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء والمجيء بوزير قادر على إدارة هذا الملف".

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