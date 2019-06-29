2019/06/29 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقاً من قول إلامام الصادق (ع) ” أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا” وإستعداداً لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام المصادف يوم السبت القادم ٢٥ شوال زار فضلية الشيخ مجيد العبودي مدير مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله في الرصافة, فصيلة الشيخ محمد الشويلي مدير مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله بغداد .حيث تبادلا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتبا المرجعية في الرصافة وبغداد يستعدان لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الصادق(ع) النعيم نيوز.

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