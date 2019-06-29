بالفيديو.. اتحاد الكرة يحدد موعد اختتام بطولتي الدوري والكأس

2019/06/29 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد اختتام بطولتي الدوري والكأس.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم ان "التأخير في الدوري لا تتحمله لجنة المسابقات وحدها، لان المشكلة تكمن في ان الكثير من الاندية بلا ملاعب".وأضاف ان "الشرطة سيتم تتويجه بعد دورين في حال لم يخسر"، مبيناً ان "التتويج سيكون في مباراة الشرطة والكرخ على ملعب الشعب الدولي".وكشف كريم عن "ضوابط الموسم المقبل ومواعيد انطلاقه وختامه".انتهى

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