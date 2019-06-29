نجاة طفل من موت محقق.. والسبب مروحة!!

2019/06/29 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نجا طفل من موت محقق بسبب سقوط المروحة السقفية عليه.ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، ان “طفلا من اهالي المجر في محافظة ذي قار نجا من الموت باعجوبة بعد ان سقطت عليه مروحة سقفية اثناء نومه”.وبينت ان “اثابته كانت بالغة الا انه تجاوز مرحلة الخطر”.

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