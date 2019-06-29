2019/06/29 | 08:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود انتكاسات في صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا.
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وأضاف، قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوردوغان : لا توجد انتكاسة بصفقة اس 400) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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