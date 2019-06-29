مصدر امني لـ

2019/06/29 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، بان القوات الامنية القت القبض على متهم متلبس بترويج عملة مزيفة.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم السبت،

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