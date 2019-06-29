ذي قار اليوم بلا كهرباء لمدة 10 ساعات والسبب ..؟

2019/06/29 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة توزيع كهرباء ذي قار ، أن صباح غدٍ السبت سيشهد قطع التيار الكهرباء عن أقضية الجبايش والفهود ونواحي الطار والمنار والكرمة والفضلية ولمدة 10 ساعات ابتداءاً من الساعة الخامسة صباحاً.وعزت الدائرة في بيان لها أسباب ذلك إلى ” إطفاء خطي الناصرية القديمة ـ المصب العام 132 kv رقم 1و2 من قبل ملاكات …

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