المالية النيابية: موازنة 2020 ستحدث طفرة في الاقتصاد العراقي

2019/06/29 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن اتفاقهما مع وزارة المالية على استلام مسودة موازنة العام المقبل في ايلول المقبل، مبينة ان موازنة 2020 ستحدث طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” اللجنة المالية والوزارات الاتحادية مستمرة في الاجتماعات لبحث موازنة العام المقبل وما هي الاحتياجات الاساسية […]

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