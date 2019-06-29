2019/06/29 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرز الأحداث والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم 29/6

• *1965* القوات الأمريكية التي أرسلت إلى فيتنام تبدأ أول عملياتها

القتالية إلى جانب قوات فيتنام الجنوبية.

• *1992* اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف أثناء احتفال رسمي

بأحد المسارح في عنابة وذلك بعد 166 يوم من توليه الرئاسة.

• *2008* الكيان الصهيوني يوافق على عملية تبادل أسرى مع المقاومة

الإسلامية في لبنان (حزب الله) تقضي بإطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين من

بينهم عميد الأسرى سمير القنطار مقابل تسلم جثتي الجنديين الذي

أسرهم حزب الله في يوليو من عام 2006.

• *2009* مجلس صيانة الدستور في إيران يؤكد نتيجة الانتخابات

الرئاسية بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد وذلك بعد إعادة فرز جزئي

لأصوات الناخبين.

• *2015* قوات الاحتلال الصهيوني تعترض أسطول الحرية 3 الذي يتجه

إلى قطاع غزة وتقتاده لميناء أشدود بمن فيه.

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