2019/06/29 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ تجاوزت درجة الحرارة في فرنسا أمس الجمعة عتبة 45 درجة مئوية لأول مرة منذ البدء بتدوين سجلات الطقس في القرن 19، في اليوم الخامس لموجة الحر الاستثنائية في أوروبا التي خلفت 4 وفيات.وسجلت الأرصاد الجوية الفرنسية 45.9 درجة مئوية في غالارغو لومونتيو، وهي قرية قرب مدينة مونبيلييه، حيث رفعت حالة الحيطة والحذر من الحر إلى الدرجة القصوى، أو اللون الأحمر.

وبذلك جرى تحطيم رقم درجة الحرارة البالغة45.1 درجة مئوية المسجل في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس الجمعة في فيلفياي جنوب البلاد، وبهذا تنضم فرنسا إلى نادي الدول الأوروبية التي سجلت على الأقل 45 درجة مئوية، مثل بلغاريا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن موجات الحرارة هذه يتوقع أن تتكرر جراء الاحتباس الحراري.



وأضاف أمس الجمعة من طوكيو: “سيتعين علينا تغيير تنظيم أنفسنا وطريقة عملنا (…) وطريقة بناء منازلنا”، مشددا على “ضرورة تكيف المجتمع وممارساته” تبعا لتغير أحوال الطقس.

لكن منظمة الصحة العالمية رأت في مذكرة أنه “من المبكر الحديث عن أن ظاهرة الاحتباس الحراري تقف وراء موجة الحرارة غير المعتادة”.

وأوضحت أن موجة الحر “تتماشى مع سيناريوهات مناخية تتوقع حصول موجات حر أكثر وأقوى”.



وتابعت: “يتوقع أن تعيش الأرض السنوات الخمس الأكثر حرارة في فترة 2015-2019 بحسب الأرقام التقريبية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..فرنسا تسجل اعلى درجة حرارة في تأريخها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..فرنسا تسجل اعلى درجة حرارة في تأريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).