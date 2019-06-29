قيادي تركماني: ظهور مجاميع كردية مسلحة رسالة تحدي واضحة لعبد المهدي

2019/06/29 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم البياتي، السبت، ظهور مجاميع كردية مسلحة تهدد القوات الامنية في كركوك بالرسالة الواضحة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف تلك المجاميع.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ظهور مجاميع كردية مسلحة تطالب القوات الاتحادية بالخروج من كركوك ووتوعدع بالهجوم ضد القوات […]

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