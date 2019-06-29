فهد المضحكي - اضطهاد المرأة في إيران!

2019/06/29 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران الى التهديدات بالقتل، أفعال المضايقة، الاعتقال التعسفي، المضايقة القضائية، تشويه السمعة، الهجمات العنيفة، إساءة المعاملة، التعذيب والقتل.وتتعرض المدافعات عن حقوق الانسان خاصة المرأة الايرانية بالتحديد للخطر في إيران، فحرية التعبير، الاجتماع والتجمع خاضعة للتقييد الشديد، وكثيراً ما يتم ربطها بخروقات تتعلق بأمن الدولة، فالأمن يسبب مشكلة للمدافعين عن حقوق الا......

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