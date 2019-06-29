النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - فلاحون من سيدي عياد إلى أولاد عياد نضال مستمر

2019/06/29 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين في إطار توسيع الخريطة التنظيمية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وانسجاما مع مبدأ جماهيرية العمل النقابي الفلاحي تم تأسيس المكتب الإقليمي لنقابتنا في 21/04/2019 ببني ملال، هذا الإقليم الذي يعرف فيه الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون هجوما على أراضيهم الفلاحية والغابوية من طرف مافيا العقار والمضاربين العقاريين مدعومين من طرف السلطات الإقلي......

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