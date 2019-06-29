2019/06/29 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي الجهاز الأمنيّ المستهدف بالدرجة الأولى، (فهم من منظور المتشدّدين طغاة ينبغي استئصالهم)، وكذلك على مستوى أمن التونسيين ككلّ ثمّ على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ولا محلّ هنا لقراءة انطباعيّة انفعاليّة سياساويّة إنّما تقتضي محاولة فهم الحدثين الانفجاريين الاستناد إلى عُدّة منهجيّة وفّرتها دراسات الإرهاب والتطرّف العنيف تمكّننا من استخلاص مجموعة من النتائج وأوّلها: الطابع الح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#آمال قرامي - الجهاد بالوكالة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#آمال قرامي - الجهاد بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).