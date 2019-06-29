الجبوري يطالب عبد المهدي باقالة الخطيب وإجراء تعديل وزاري

2019/06/29 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، السبت،رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء لؤي الخطيب لإخفاقه في إدارة ملف الكهرباء .وقال الجبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المحافظات الغربية ومحافظات الوسط ومن ضمنها صلاح الدين بلا كهرباء منذ ثلاثة أيام، ودرجة الحرارة تعدت […]

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