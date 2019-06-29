بدء اجتماعات اليونسكو غدا للنظر بإدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/06/29 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المؤمل ان تبدأ في باكو عاصمة أذربيجان اجتماعات لجنة التراث العالمي يوم غد الاحد ولغاية 20 تموز المقبل بالنظر في ترشيحات إدراج 36 موقعاً جديداً في قائمة التراث العالمي لليونسكو من ضمنها اثار بابل.وذكرت مصادر صحافية، أن “لجنة التراث العالمي ستنظر في ترشيحات إدراج 36 موقعاً جديداً في قائمة التراث العالمي لليونسكو […]

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