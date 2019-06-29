2019/06/29 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التربية وكالة قصي السهيل بأن طباعة المناهج الدراسية ستكون داخل العراق .وأوضح , بان المناهج ستشهد تعديلات وإضافات جديدة من قبل وزارة التربية.وأضاف السهيل في بيان له ، أن طباعة المناهج الجديدة وحسب قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ستكون داخل العراق .وقال إن الطباعة خارج البلاد تكون مخالفة قانونية صريحة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تعديلات وإضافات جديدة على مناهج التعليم النعيم نيوز.

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