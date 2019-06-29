الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 2400 موظف

2019/06/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 2400 موظف.

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