عودة بوفون إلى اليوفي.. وشرط الـ 8 مباريات

2019/06/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن شرط خاص للنجم الإيطالي، جيانلويجي بوفون، للعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس

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