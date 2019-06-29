الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد

2019/06/29 | 09:09

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت (29 حزيران 2019)، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق "...





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