2019/06/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، السبت، عن نيتها توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانبين الايراني والمصري بهدف تطوير القطاع، فيما افصحت عن آلية تقديم التسهيلات للسياح من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومن كبار السن.وقال مدير العلاقات والاعلام في هيئة السياحة التابعة للوزارة محمد حسن الرفيعي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وفدا رسميا من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينوي توقيع مذكرتي تفاهم مع إيران ومصر لتطوير السياحة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينوي توقيع مذكرتي تفاهم مع إيران ومصر لتطوير السياحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).